Суд Саудівської Аравії скасував смертний вирок ланкійцю — The Hindu

Верховний суд Саудівської Аравії скасував рішення про смертний вирок 24-річному громадянину Шрі-Ланки Анояну Сіварасі. Вирок йому винесли у справі про допис у Facebook, який визнали богохульним. Справу передали до суду нижчої інстанції, який розглядав її спочатку.

Рішення Верховного суду

Заступник міністра закордонних справ Шрі-Ланки Арун Гемачандра повідомив у соцмережах, що Верховний суд Саудівської Аравії ухвалив рішення 13 жовтня 2026 року. Він назвав це значним полегшенням для Сівараси — інженера з району Ампара на сході Шрі-Ланки. За словами Гемачандри, рішенню передували тривалі дипломатичні та юридичні зусилля уряду Шрі-Ланки.

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Повторний розгляд справи

Як повідомляє The Hindu, старший адвокат Упул Кумарапперума, який входив до складу делегації уряду Шрі-Ланки до Ер-Ріяда, заявив, що слухання у справі очікується протягом двох тижнів. За його словами, суд може винести новий вирок.

Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке у вересні зустрічався з родиною Сівараси в президентському секретаріаті в Коломбо.

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