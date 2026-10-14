Суд у Коломбо, Шрі-Ланка, продовжив до п'ятниці тримання під вартою Ширанті Раджапакси — дружини колишнього президента Махінди Раджапакси. Її затримали 7 жовтня через підозри у нецільовому використанні пожертв, зібраних для дитячої лікарні у столиці країни.

Як повідомляє Al Jazeera, Комісія з розслідування звинувачень у хабарництві або корупції Шрі-Ланки затримала 73-річну Раджапаксу через справу фонду Siriliya Saviya, який вона очолює. Фонд підозрюють у неправомірному використанні майже 100 млн рупій, або близько 30 тисяч доларів, призначених для закупівлі обладнання для дитячої лікарні.

Версія слідства і позиція партії

Слідчі заявили суду, що уряд Китаю вже передав лікарні магнітно-резонансний томограф. За версією Комісії, попри це фонд продовжував збирати пожертви на такий апарат, а кошти могли використати для придбання будинку. Слідство має намір домагатися замороження цього активу.

Генеральний секретар партії Sri Lanka Podujana Peramuna Сагара Каріявасам відкинув звинувачення. За його словами, гроші перебувають на замороженому банківському рахунку фонду Siriliya Saviya. Адвокати Ширанті Раджапакси просили суд надати заставу з огляду на стан її здоров'я, але клопотання відхилили.

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Справи інших членів родини

За місяць до затримання Ширанті Раджапакси за звинуваченнями у хабарництві заарештували її сина, парламентаря Намала Раджапаксу. Він залишається під вартою. Його судять у справі, що стосується ймовірного хабаря на 30 тисяч доларів в урядовій угоді з Airbus щодо закупівлі літаків для національної авіакомпанії.

Намал Раджапакса також фігурує у розслідуванні щодо ймовірного хабаря на 211 тисяч доларів, який, за даними слідства, іноземна приватна компанія сплатила для прискорення передачі державної землі. Інший син експрезидента Йошіта Раджапакса перебуває під слідством у справі про відмивання коштів. Брат Махінди Раджапакси Базіл має ордер на арешт через неявку до суду у справі про придбання нерухомості нібито за незаконні кошти; Al Jazeera зазначає, що він, імовірно, перебуває у США.

Родина Раджапаксів керувала Шрі-Ланкою майже два десятиліття, однак втратила владу після протестів 2022 року, спричинених економічною кризою. Президент Анура Кумара Діссанаяке, обраний у 2024 році, обіцяв притягнути до відповідальності представників родини та попередніх адміністрацій у межах антикорупційної програми.

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