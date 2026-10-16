Суд штрафує уряд Аргентини за невиконання закону про університети — Al Jazeera

Федеральний суддя в Аргентині почав штрафувати уряд на 100 тисяч песо на день, приблизно $70, за невиконання частини закону про фінансування державних університетів. Документ зобов'язує владу компенсувати втрати зарплат викладачів і студентських стипендій від інфляції, регулярно переглядати бюджети та виділяти кошти на дослідження, лікарні й інфраструктуру, повідомляє Al Jazeera.

Протести в Буенос-Айресі

Тисячі людей у четвер вийшли на вулиці Буенос-Айреса, вимагаючи від уряду президента Хав'єра Мілея виконати закон. Колони протестувальників перекрили центральні райони міста та закликали до загального страйку. Акція, яка планувалася як мирна, переросла в сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, а учасники протесту кидали каміння.

Щонайменше 25 людей затримали. Кілька осіб, зокрема представники сил безпеки, дістали поранення. Площа перед будівлею Конгресу, за описом видання, нагадувала поле бою.

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Студенти зайняли корпус університету

Студенти факультету точних і природничих наук Університету Буенос-Айреса провели збори у центральному холі та оголосили про одноденне зайняття будівлі. Вони протестують проти скорочення видатків і заявляють, що політика жорсткої економії ставить під загрозу безкоштовну вищу освіту.

Студент-фізик Еміліано Гато розповів, що викладачі масово переходять до приватних університетів через зарплати, яких не вистачає на базові потреби. Викладачка хімічного факультету Марія Тереса де Хесус повідомила, що заробляє близько $700 на місяць і їй дедалі важче забезпечувати себе.

Конгрес торік подолав президентські вето та ухвалив закони про збільшення фінансування університетів і запровадження надзвичайної ситуації у сфері підтримки людей з інвалідністю. Уряд Мілея відмовився виконувати їх, заявивши, що Конгрес не визначив джерел фінансування. Президент також стверджує, що його економічний план дав змогу знизити місячну інфляцію приблизно до 2%.

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