Суд США безстроково заблокував заборону Трампа для трьох медіа — CNBC
Федеральний суд у Вашингтоні, США, безстроково заборонив президентові Дональду Трампу запроваджувати щодо Білого дому заборону, що стосується трьох медіа. Йдеться про MS NOW, CNN та Politico, повідомляє CNBC.
Рішення судді
Розпорядження пізно ввечері у вівторок видав суддя Тімоті Келлі з Окружного суду США у Вашингтоні. Воно продовжує дію судової заборони щодо рішення Трампа не допускати ці три медіа до Білого дому.
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Суддя Келлі заборонив президентові застосовувати обмеження, про які йдеться у справі. Рішення стосується саме MS NOW, CNN і Politico.
Обмеження для медіа
За даними CNBC, Трамп прагнув заборонити MS NOW, CNN і Politico висвітлювати події з Білого дому. Безстрокове розпорядження не встановлює кінцевого терміну дії судової заборони для президента.