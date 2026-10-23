Суд США: президент Трамп незаконно розгорнув Нацгвардію в Каліфорнії — The Hill

Федеральний апеляційний суд США дев’ятого округу визнав незаконним рішення президента Дональда Трампа розгорнути Національну гвардію в районі Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія. Колегія суддів ухвалила рішення більшістю у два голоси проти одного, повідомляє The Hill.

Аргументи суду

Суд відхилив аргумент Трампа, що протести проти його посилення імміграційної політики, які в окремих випадках супроводжувалися насильством, давали йому підстави перебрати контроль над військами у губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Президент посилався на закон, який дозволяє федералізувати Національну гвардію в разі повстання або коли виконати закон неможливо із застосуванням регулярних сил. Суддя Дженніфер Сунґ зазначила, що відповідачі не довели жодної з двох необхідних передумов для такого рішення.

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Сунґ підтримав суддя Ерік Міллер, а суддя Марк Беннетт висловив окрему думку. Беннетт вважав, що апеляційний суд не мав ухвалювати рішення, оскільки адміністрація прагнула відкликати апеляцію та продовжити розгляд справи в суді першої інстанції з урахуванням позиції Верховного суду США.

Значення рішення

На ранньому етапі цієї справи дев’ятий округ ставав на бік Трампа. Однак Верховний суд США раніше дійшов висновку, що Трамп не виконав законодавчих вимог для одностороннього розгортання Національної гвардії в Чикаго. Суд пояснив, що поняття «регулярні сили», імовірно, стосується Збройних сил США.

Розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі вже завершилося. Водночас рішення апеляційного суду стане обов’язковим для майбутніх колегій дев’ятого округу, якщо Трамп знову спробує розгорнути Національну гвардію в Каліфорнії. Окремо зазначається, що розгортання Нацгвардії у Вашингтоні триває, але ґрунтується на іншій правовій нормі.

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