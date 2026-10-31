Федеральний суд США в окрузі Колумбія відхилив клопотання американського активіста у сфері прозорості Аарона Грінспена, який просив дозволити поставити запитання президенту Нігерії Болі Тінубу та лобістській компанії DCI Group. Запит стосувався ймовірних кібератак на сайт юридичних досліджень PlainSite у межах справи про доступ до урядових документів за Законом США про свободу інформації (FOIA).

Суд дійшов висновку, що запропоноване витребування доказів не має достатнього стосунку до основної FOIA-справи, пов’язаної з Федеральним бюро розслідувань США та Управлінням з боротьби з наркотиками США, повідомляє Premium Times Nigeria.

Запит щодо ймовірних атак

У вересні Грінспен просив суд дозволити надіслати Тінубу чотири запити щодо ймовірних атак типу «відмова в обслуговуванні» на PlainSite. Він заявляв, що президент Нігерії, його уряд або особи, які нібито діяли від їхнього імені, зокрема DCI Group AZ, LLC, не заперечували причетності до атак.

Водночас подання Грінспена не підтверджувало, що Тінубу або DCI Group здійснили ці атаки, і не містило доказів, які б встановлювали відповідальних. Представники Тінубу, заперечуючи проти клопотання, заявили про відсутність незалежного підтвердження ймовірних атак.

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Суд також відхилив клопотання Грінспена про ухвалення рішення без судового розгляду, прохання Карла фон Баттена, який не є стороною справи, подати висновок друга суду, а також запит Грінспена про судове визнання фактів.

Спір щодо матеріалів американських відомств

Грінспен і нігерійський журналіст Девід Хундейїн у 2022–2023 роках подали запити до органів влади США щодо записів, пов’язаних із Тінубу та Абіодуном Агбеле. Вони стосувалися матеріалів спільного розслідування ФБР, Управління з боротьби з наркотиками, Податкової служби США та офісів федеральних прокурорів США в Іллінойсі й Індіані.

ФБР і Управління з боротьби з наркотиками надали 399 сторінок матеріалів, частину яких приховали відповідно до винятків, передбачених американським законодавством. Окремі документи щодо розслідування 1993 року ФБР 28 серпня передало судді Беріл Гауелл для закритого розгляду, тому вони недоступні ані Грінспену, ані громадськості.

Тінубу заперечує проти розкриття частини слідчих матеріалів, посилаючись на можливу наявність конфіденційної податкової та правоохоронної інформації, а також на право на приватність. ФБР і Управління з боротьби з наркотиками також обґрунтовують приховування окремих даних захистом матеріалів великого журі, конфіденційних джерел, методів розслідувань і персональних даних.

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