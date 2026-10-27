Суд США відмовився зупинити підрахунок поштових бюлетенів у Каліфорнії — The Guardian

Апеляційний суд дев’ятого округу США відхилив вимогу Міністерства юстиції США заблокувати в Каліфорнії підрахунок поштових бюлетенів виборців зі списку понад 20 тисяч зареєстрованих осіб. Федеральний уряд стверджує, що ці люди, ймовірно, не є громадянами США, повідомляє The Guardian.

Рішення апеляційного суду

Рішення ухвалив апеляційний суд, що базується в Сан-Франциско. Воно стало черговою невдачею для адміністрації Дональда Трампа в її спробах посилити федеральну роль у нагляді за виборами напередодні проміжних виборів 3 листопада.

На цих виборах республіканці боротимуться за збереження контролю над Конгресом США.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Листи округам Каліфорнії

У п’ятницю щонайменше 18 округів Каліфорнії отримали листи з вимогою до місцевих виборчих органів відкласти та перевірити бюлетені, які, за твердженням адміністрації Трампа, належать особам, що не є громадянами США.

Позов Міністерство юстиції подало раніше цього місяця. Він став черговим етапом протистояння адміністрації Трампа з Каліфорнією.

Читай нас у