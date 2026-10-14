Суд США заблокував вимогу Каліфорнії до ICE показувати посвідчення — The Hill

Федеральний апеляційний суд США постановив видати попередню судову заборону на дію каліфорнійського закону, що вимагав від співробітників Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) без уніформи носити видимі посвідчення. Рішення ухвалив Апеляційний суд дев’ятого округу США, повідомляє The Hill.

Позиція апеляційного суду

Суд передав справу до нижчої інстанції з вказівкою запровадити попередню заборону щодо штату Каліфорнія. На думку колегії, федеральний уряд довів, що закон штату No Vigilantes Act суперечить положенню Конституції США про верховенство федерального права.

В ухвалі зазначено, що це положення не дозволяє штатам без дозволу Конгресу безпосередньо регулювати діяльність федерального уряду — навіть якщо такі правила однаково поширюються і на органи штату. Суд також вказав, що закон штату є недійсним, якщо прямо регулює дії федерального уряду без відповідного дозволу Конгресу, незалежно від ступеня втручання у федеральні операції.

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Що передбачав закон

Міністерство юстиції США торік у листопаді подало позов проти Каліфорнії та губернатора Гевіна Ньюсома після підписання ним No Vigilantes Act. Документ вимагав, аби правоохоронці, які працюють у штаті без форменого одягу, демонстрували посвідчення.

Закон набув чинності 1 січня разом із No Secret Police Act. Ці норми також забороняли федеральним правоохоронцям носити маски під час операцій у Каліфорнії. У квітні апеляційний суд уже підтримав адміністрацію президента Дональда Трампа, продовживши призупинення дії закону до завершення розгляду справи.

Офіс генерального прокурора Каліфорнії Роба Бонти раніше заявляв, що належна правоохоронна діяльність потребує прозорості та підзвітності, і звинувачував адміністрацію Трампа у виході за межі звичайної практики застосування федеральних правоохоронних органів.

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