Суд США зупинив санкції проти двох правозахисних груп — Jerusalem Post

Федеральний суддя США Джессі М. Фурман тимчасово заблокував застосування адміністрацією президента Дональда Трампа санкцій проти двох американських правозахисних організацій, які співпрацюють із Міжнародним кримінальним судом (МКС) у розслідуваннях імовірних воєнних злочинів Ізраїлю в секторі Гази. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Позов правозахисних організацій

Позов проти адміністрації Трампа в липні подали Democracy for the Arab World Now (DAWN) та Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG). Вони оскаржували санкції, передбачені президентським указом щодо МКС, заявляючи, що цей документ неконституційно обмежує американців у можливості домагатися правосуддя у справах Палестини в МКС та співпрацювати з правозахисниками, яких, за твердженням позивачів, внесли до санкційного списку через заклики розслідувати дії громадян США та Ізраїлю.

Суддя Фурман послався на розгляд 2025 року, у якому двоє професорів права також оскаржували указ Трампа про санкції проти МКС. У тій справі суд дійшов висновку, що указ порушував права позивачів за Першою поправкою до Конституції США, оскільки регулював їхню діяльність, пов’язану з висловленням позиції, залежно від її змісту.

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Межі судового рішення

Водночас Фурман відхилив вимогу DAWN і TAAG визнати указ 2025 року неконституційним у повному обсязі. Рішення суду тимчасово захищає ці дві організації від санкцій у межах їхнього позову.

Виконавчий директор DAWN Омар Шакір назвав рішення суду кроком, який зупинив спроби адміністрації Трампа захистити від відповідальності ізраїльських посадовців та їхніх американських прихильників. Він також заявив, що суд підтвердив право американців виступати за правосуддя в МКС і співпрацювати з правозахисниками, яких санкціонували за такі заклики.

Представниця TAAG Анна Марі Стенберг заявила, що суддя підтвердив важливі гарантії Першої поправки. Речник Державного департаменту США, коментуючи справу для The Guardian, сказав, що адміністрація Трампа вважає МКС неприйнятною загрозою суверенітету Сполучених Штатів.

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