Суд Теджона призначив лідеру JMS додаткові 33 роки ув’язнення — Korea Herald

Окружний суд Теджона призначив 81-річному лідеру релігійної групи Christian Gospel Mission, відомої як JMS, Чон Мьон Соку додаткові 33 роки ув’язнення. Суд визнав його винним у сексуальному насильстві щодо 16 послідовниць із використанням релігійного авторитету, повідомляє Korea Herald.

Обставини справи

Суд визнав Чона винним, зокрема, у квазіґвалтуванні — кваліфікації, яку застосовують, коли потерпіла не може чинити опір. За висновком суду, він неодноразово вчиняв сексуальне насильство над послідовницями, використовуючи свій абсолютний авторитет як керівника групи.

Прокуратура заявила, що у 2018–2022 роках Чон вчиняв сексуальне насильство або сексуальні посягання щодо 16 жінок у тренувальному центрі JMS у повіті Кимсан провінції Південна Чхунчхон та в інших місцях. За версією обвинувачення, він переконував потерпілих, що є «месією», через що вони не могли протистояти його діям.

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Попередні вироки та компенсація

Суд назвав спосіб і характер злочинів особливо тяжкими. Він зазначив, що обвинувачений використовував систему релігійного контролю та впливу, яку створювали протягом багатьох років.

Чон уже відбуває 17-річний строк у в’язниці Теджона. У січні 2025 року Верховний суд залишив у силі його вирок у справі про зґвалтування послідовниці з Гонконгу та сексуальні посягання щодо послідовниць з Австралії й Південної Кореї.

Раніше він також відбув 10 років ув’язнення за сексуальне насильство або сексуальні посягання щодо чотирьох послідовниць віком близько 20 років у 2001–2006 роках. Раніше цього місяця суд також зобов’язав Чона виплатити трьом жінкам загалом 370 млн вон компенсації, або близько 276 тис. доларів.

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