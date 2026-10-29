Суд у Дрездені скасував ордери на арешт трьох підсудних неонацистів — Der Spiegel

Вищий земельний суд Дрездена в Німеччині скасував ордери на арешт трьох із восьми обвинувачених у справі неонацистського угруповання «Саксонські сепаратисти». Після майже двох років попереднього ув'язнення цих чоловіків звільнили, повідомляє Der Spiegel.

Підстави для звільнення

П'ятий кримінальний сенат суду повідомив, що щодо двох обвинувачених більше немає обґрунтованої підозри, а також відсутній ризик їхньої втечі. Щодо третього чоловіка суд визнав подальше тримання під вартою непропорційним.

Виконання ордера на арешт стосовно ще одного обвинуваченого призупинили за умови внесення застави. Як зазначили в суді, станом на час повідомлення заставу ще не внесли.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суть обвинувачень

Від початку 2026 року перед Вищим земельним судом Дрездена постали вісім чоловіків із праворадикального середовища. Федеральна прокуратура Німеччини вважає їх імовірними учасниками «Саксонських сепаратистів» і висуває їм, серед іншого, обвинувачення в участі в терористичній організації, підготовці до вчинення державної зради та інших злочинах.

Усіх вісьмох затримали в листопаді 2024 року. За версією обвинувачення, вони очікували невизначеного «дня X» після краху Німеччини та планували захопити значну частину Саксонії, щоб створити державу на основі нацистської ідеології. За даними матеріалів справи, деякі з обвинувачених тренувалися стріляти з бойової зброї у Польщі та Чехії.

Троє підсудних були членами партії «Альтернатива для Німеччини» у Саксонії. Відомство з охорони конституції класифікує саксонський осередок AfD як достеменно правоекстремістський; після затримань партія вирішила виключити цих чоловіків.

Читай нас у