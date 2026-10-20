Суд у Гессені підтримав позов проти Google щодо аерофото — Deutsche Welle

Суд у німецькій землі Гессен підтримав позов жителя Франкфурта проти Google через публікацію аерофотографій його будинку та ділянки в сервісах Google Earth і Google Maps. Суд дійшов висновку, що компанія порушила право чоловіка та його родини на приватність, повідомляє Deutsche Welle.

Право на згоду власника

Суд зазначив, що людина не має миритися зі всесвітньою публікацією аерознімків своєї нерухомості без згоди, принаймні якщо на них видно частини ділянки, приховані від громадського огляду. На думку суду, приватний простір позивача охоплює всю територію домоволодіння.

Такі зображення можуть давати уявлення про приватне життя власників, зокрема про розмір і облаштування нерухомості. Крім того, на них можуть бути помітні потенційно вразливі місця в охороні ділянки.

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Попередні позови власника

Позивач раніше також подав позов із вимогою прибрати зображення його будинку й ділянки із сервісу Google Street View та Apple Look Around. Суд також зазначив, що Google не повідомляє власників нерухомості про зйомку їхніх об'єктів; у рішенні це охарактеризували як стеження.

Суд вказав, що Google не може посилатися на свободу інформації для виправдання втручання у приватний простір, навіть попри заявлене сприяння демократизації знань. Рішення ще може бути оскаржене.

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