Суд у Йокогамі відхилив позов до Meta через фейкову рекламу — The Japan Times

Окружний суд Йокогами в Японії відхилив позов про стягнення компенсації з американської компанії Meta Platforms та її японського підрозділу через фейкові рекламні оголошення, у яких без дозволу використовували імена та зображення знаменитостей. Як повідомляє The Japan Times, це перше рішення у серії аналогічних справ, поданих до шести окружних судів Японії.

Вимоги позивачів

Позов у Йокогамі подали шестеро потерпілих від інвестиційного шахрайства та одна компанія. Вони вимагали від Meta загалом приблизно 43 мільйони єн компенсації.

Позивачі заявляли, що Meta знала про поширення фейкової реклами на своїх платформах, зокрема Facebook, і могла легко її видалити, але залишила оголошення доступними. На їхню думку, це призвело до того, що люди стали жертвами шахрайства. Позивачі планують оскаржити рішення суду.

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Позиція суду

Суд дійшов висновку, що неможливо стверджувати, ніби Meta могла легко встановити шахрайський і фейковий характер оголошень на момент їхньої публікації. Також суд не визнав доведеним, що компанія отримувала інформацію про фальшивість реклами між квітнем і листопадом 2023 року, коли її переглядали позивачі.

Крім того, суд не встановив, що японські підприємці Юсаку Маедзава та Такафумі Хоріе вимагали від Meta видалити рекламу, у якій використовували їхні імена. Головуючий суддя Кацумі Такаґі заявив, що Meta не була зобов’язана перевіряти правдивість оголошень і запобігати їхній появі у Facebook та на інших платформах.

Адвокатка позивачів Такако Сірота на пресконференції в Йокогамі назвала рішення несправедливим. Вона заявила, що воно може сприяти поширенню фейкової реклами та подальшій шкоді від інвестиційного шахрайства через соціальні мережі.

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