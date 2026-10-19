Суд у Карачі відправив телеведучого Хассана під варту до 26 жовтня — Dawn

Судовий магістрат у Карачі, Пакистан, направив телеведучого Ікрарула Хассана до в’язниці на восьмиденний строк судового тримання під вартою — до 26 жовтня. Справу щодо нього відкрили через імовірне поширення в соціальних мережах антидержавного, неправдивого та наклепницького контенту.

Суд не продовжив тримання у NCCIA

Хассана доставили до судового магістрату Карачі після завершення шести днів тримання під вартою Національного агентства з розслідування кіберзлочинів (NCCIA). Відомство просило продовжити цей строк ще на вісім днів, однак суддя Гулраїз Мемнон зазначив, що слідчі вже мали достатньо часу для роботи з підозрюваним.

Як повідомляє Dawn, суддя вказав, що NCCIA не навело переконливих підстав для продовження тримання Хассана під вартою агентства. У постанові також зазначено, що телеведучий не скаржився на неналежне поводження з боку поліції.

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Версія слідства

За версією NCCIA, у відео, опублікованому 10 жовтня в X, Instagram і Facebook, Хассан нібито навмисно поширював сфабрикований, антидержавний і наклепницький контент, щоб підбурити громадськість проти держави, її інституцій та посадовців. Агентство також стверджує, що дописи подавали законні заходи як суперечливі та безпідставно прославляли засуджених осіб.

Телеведучого затримали тижнем раніше. Його справу відкрили за кількома положеннями пакистанського Закону про запобігання електронним злочинам PECA, зокрема щодо прославляння злочину, кібертероризму, кіберпереслідування та поширення неправдивої інформації. NCCIA заявила, що для розслідування ще необхідні результати аналізу вилучених цифрових пристроїв і дані інших установ, зокрема Національного органу баз даних і реєстрації Nadra.

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