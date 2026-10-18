Суд у Хайфі зобов’язав сімох повернути 1,85 млн шекелів пожертв — Jerusalem Post

Окружний суд Хайфи в Ізраїлі зобов’язав сімох осіб, які керували двома пов’язаними благодійними організаціями, особисто повернути 1,85 млн шекелів. Суд встановив, що пожертву, призначену для допомоги дітям і підліткам із раком, переказали іншій організації та використали не за погодженим призначенням, повідомляє Jerusalem Post.

Рішення 8 жовтня ухвалив старший суддя Рон Соколь. За його висновком, керівники двох фондів порушили свої обов’язки, дозволивши переказ коштів, подавши оманливі звіти та не забезпечивши належного обліку грошей. Суд також встановив, що значні суми неправомірно виплачувалися провідній фігурі організацій, адвокатці Галіт Поукер Шемеш, як зарплата та орендна плата.

Пожертва зі спадщини

Кошти надійшли зі спадщини Гелен Хатаб, яка працювала вчителькою та хворіла на рак. Керуючий її спадщиною запропонував спрямувати частину грошей на підтримку дітей і підлітків із таким діагнозом. Сімейний суд у березні 2019 року схвалив програму, що передбачала освітню підтримку під час лікування, допомогу пацієнтам у відновленні, а також фінансування обладнання, ліків і лікування через первинну благодійну організацію Keren L’Chaim.

Однак реквізити для переказу належали новішій організації Keren L’Chaim L’Yeladim V’Noar. Сімейний суд не давав дозволу ані на переказ іншому фонду, ані на зміну мети використання пожертви. First International Bank of Israel спершу відмовився проводити операцію через невідповідність між затвердженим одержувачем і банківським рахунком. Згодом організації відкрили рахунки в Bank Mizrahi-Tefahot, куди гроші надійшли у квітні 2019 року.

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Витрати на гуртожиток і виплати

Семеро відповідачів стверджували, що кошти використали на законну благодійну діяльність, зокрема на ремонт Beit Keren — гуртожитку для дівчат із груп ризику в Хадері. Вони заявляли, що на ремонт витратили приблизно 1 млн шекелів, але суд визнав надані докази недостатніми: не було належних рахунків, планів чи експертної оцінки вартості робіт.

Суд врахував, що частину ремонту все ж виконали, та відняв 41 621 шекель із суми відшкодування — відповідно до даних фінансового звіту фонду. Окремо Галіт Поукер Шемеш зобов’язали повернути 180 390 шекелів зарплати та 112 110 шекелів орендних виплат. До цих сум додадуть відсотки й індексацію з квітня 2019 року, а повернуті нею кошти зменшать загальну суму, яку мають сплатити семеро осіб.

Також відповідачі мають сплатити загалом 20 тис. шекелів судових витрат. Будь-кого із семи осіб можуть зобов’язати сплатити весь непогашений залишок. Обидві благодійні організації мали закрити у 2024 році.

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