Високий суд штату Лагос в Ікої, Нігерія, відхилив заяву оператора багатопрофільної лікарні Euracare щодо припинення коронерського розслідування смерті Нкану Адічі-Есеге — 21-місячного сина письменниці Чімаманди Адічі та її чоловіка Івари Есеге.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, суддя Айшат Опесанво постановила, що відсутність тіла дитини сама по собі не заважає коронеру встановлювати обставини смерті. Суд також зазначив, що коронерське розслідування має встановлювати факти, а не є кримінальним чи цивільним процесом, у якому визначають винних або притягають когось до відповідальності.

Аргументи лікарні

Компанія Eurapharma Care Services Nigeria Limited, яка керує Euracare Multi-Specialist Hospital, стверджувала, що кремація останків Нкану унеможливила проведення розтину. На думку лікарні, за таких обставин розслідування могло б ґрунтуватися на припущеннях.

Також медзаклад заперечував проти порядку подання доказів, за яким його медичний персонал мав давати свідчення раніше за інших учасників. Представник Eurapharma Тайво Осіпітан заявляв, що лікарня не повинна представляти свої докази до того, як родина надасть докази на підтримку звинувачень у медичній недбалості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обставини смерті дитини

Нкану помер 7 січня після лікування в Atlantis Paediatric Hospital, звідки його направили до Euracare Multi-Specialist Hospital у районі Вікторія-Айленд у Лагосі. Батьки дитини заявляли, що до смерті могла призвести медична недбалість, зокрема висловлювали занепокоєння щодо седації, подачі кисню, моніторингу стану та екстреної реакції лікарні.

Euracare заперечує порушення, наполягаючи, що медики діяли за стандартними процедурами, а дитину доправили до закладу у критичному стані. У березні Медична та стоматологічна слідча комісія відсторонила медичного директора лікарні та двох лікарів, встановивши наявність prima facie ознак медичної недбалості. Це рішення не було остаточним висновком щодо відповідальності.

У червні суд тимчасово призупинив коронерське розслідування на час розгляду заяви Eurapharma. Нове рішення суду відкриває шлях до його продовження.

Читай нас у