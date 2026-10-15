Суд у Лахорі продовжив тримання Азхара під вартою на 12 днів — Dawn

Антитерористичний суд у Лахорі, Пакистан, продовжив на 12 днів строк тримання під вартою для слідчих дій лідера партії «Рух за справедливість Пакистану» (PTI) Хаммада Азхара. Рішення ухвалили у справі щодо нападу на Jinnah House під час заворушень 9 травня 2023 року, повідомляє Dawn.

Поліція району Сарвар-роуд порушила справи проти кількох лідерів та активістів PTI за звинуваченнями в нападі й пошкодженні Jinnah House під час протестів після арешту колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана. Справу розглядав суддя антитерористичного суду Сардар Мухаммад Акрам.

Клопотання слідства

Слідчий попросив продовжити строк тримання Азхара під вартою для проведення слідчих дій. Він заявив, що поліція має намір провести щодо політика перевірку на поліграфі, а також стверджував, що Азхар був серед людей, які керували нападом.

Державний прокурор заперечив аргументи захисту щодо змісту первинного повідомлення про правопорушення (FIR). За його словами, у документі не зазначалося, що Азхар був відсутній на місці події, а заявник міг не побачити підозрюваного, якщо той перебував на відстані.

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Позиція захисту

Адвокат Сікандар Зулькарнайн виступив проти продовження строку. Він заявив, що слідчий змінив позицію щодо речових доказів: на попередньому слуханні поліція стверджувала, що вилучила в його клієнта кийок та інші предмети, однак згодом слідчий сказав, що ці предмети ще належить вилучити.

Захисник також поставив під сумнів потребу в подальшому триманні Азхара під вартою, оскільки розслідування не завершили після 37 днів такого запобіжного заходу. Він просив перевести політика під судовий арешт.

Сам Азхар назвав застосування антитерористичних законів політичним переслідуванням. Він заявив, що 9 травня 2023 року перебував у Бхаккарі та що протягом усього строку тримання під вартою його не допитували. Після слухань суд відклав ухвалення рішення, а згодом продовжив строк тримання Азхара під вартою ще на 12 днів.

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