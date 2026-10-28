Суд у Мілані звільнив Юссефа Сіхера попри обвинувачення — The Independent

Суддя в Мілані звільнила 30-річного дослідника Юссефа Сіхера, якого правоохоронці підозрюють у сприянні організації насильницьких протестів в Італії. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала рішення суду «ганебним», повідомляє The Independent.

Позиція суду

Прокуратура Мілана затримала Сіхера 24 жовтня за обвинуваченням у підбурюванні до вчинення злочинів, обтяженому ймовірною терористичною метою. Він є італійським позаштатним журналістом, здобув освіту з геополітики та має марокканське походження.

Правоохоронці вважали його адміністратором Telegram-групи «Рух 17 жовтня», яку створили після насильницьких протестів у Мілані. У постанові про затримання зазначалося, що Сіхер публікував, на думку слідства, «підривний контент» і заклики зібратися 24 жовтня для вчинення правопорушень проти громадського порядку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суддя Тіціана Ландоні, однак, вказала, що ці дописи публікували інші учасники групи, а не Сіхер. У своєму рішенні вона написала, що немає серйозних підстав вважати, ніби він скоїв інкриміновані злочини, а також немає ризику його втечі. Суддя додала, що не встановила заохочення або підтримки Сіхером насильницьких дій, до яких закликали інші користувачі. Сам Сіхер заперечував будь-які порушення.

Реакція Мелоні

Прокуратура не надала негайного коментаря щодо рішення. Мелоні у відеозверненні в соцмережах заявила, що вважає звільнення Сіхера «нестерпним приниженням роботи поліції та слідчих». Вона також сказала, що не знає, як «нормальна держава» може захищати добропорядних людей за таких рішень окремих представників судової системи.

Справу розглядають також у контексті нового складу злочину, запровадженого урядом Мелоні декретом про безпеку цього місяця. Новий склад злочину передбачає від чотирьох до 12 років ув’язнення для організаторів груп, які під час публічних демонстрацій ставлять під загрозу громадську безпеку або завдають шкоди. Затримання Сіхера викликало занепокоєння серед правників і представників Італійської асоціації адвокатів.

Читай нас у