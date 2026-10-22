Суд у Москві залишив політолога Кинєва під вартою попри травму — The Moscow Times

У Москві Московський міський суд держави-агресора Росії відхилив апеляцію політичного аналітика Олександра Кинєва на запобіжний захід і залишив його у слідчому ізоляторі щонайменше до 24 листопада. Кинєва обвинувачують у спробі збуту великої партії наркотиків, провину він заперечує. Про рішення суду повідомляє The Moscow Times.

Заяви про ризик інвалідності

Політичного аналітика затримали минулого місяця в його квартирі в Москві. Пізніше його госпіталізували в московському слідчому ізоляторі через переломи кісток та інші травми. Під час розгляду апеляції Кинєв долучився до засідання відеозв’язком, його нога була в гіпсі.

Захист просив замінити тримання під вартою на домашній арешт або інший запобіжний захід. Адвокатка Віра Гончарова заявила суду, що без належної медичної допомоги та милиць Кинєв може залишитися з інвалідністю. Суд клопотання відхилив.

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Обставини справи та діяльність Кинєва

Деталі кримінальної справи не оприлюднюють. У разі обвинувального вироку Кинєву може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Кинєв працює політичним консультантом із 1990-х років, зокрема брав участь у виборчих кампаніях ліберальної партії «Яблуко». Він також співпрацював із незалежними політичними організаціями, серед яких був розформований рух зі спостереження за виборами «Голос». Перед арештом Кинєв коментував вибори до Держдуми, що відбулися 18–20 вересня, та оцінював явку і підтримку партії «Єдина Росія» нижче за офіційно оголошені результати.

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