Суд у Нігерії виправдав Malabu Oil у справі OPL 245 — Premium Times Nigeria

Федеральний високий суд в Абуджі, Нігерія, виправдав Malabu Oil and Gas Limited, голову AA Oil Limited Алію Абубакара та шість інших компаній у справі про відмивання коштів, пов’язаній із нафтовим блоком OPL 245. Як повідомляє Premium Times Nigeria, суддя Іньянг Екво постановив, що Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії не довела обвинувачення поза розумним сумнівом.

Висновки суду

У справі фігурували Malabu Oil, A-Group Construction Company, Rocky Top Resources, Mega Tech Engineering, Novel Properties and Development Company, Imperial Union, Carlin International Nigeria та Абубакар. Провадження стосувалося ймовірних незаконних операцій навколо ліцензії на розвідку нафти OPL 245.

Суддя розкритикував розслідування EFCC, зазначивши, що слідчий не завершив його до подання обвинувачення. За його словами, слідство має надавати докази проведеної роботи, а не спиратися на припущення. Екво також звернув увагу на директиву тодішнього генерального прокурора Нігерії Абубакара Маламі від 2018 року, в якій той радив не притягати обвинувачених до відповідальності через недостатність доказів.

Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело твердження за пунктами від першого до 43-го поза розумним сумнівом, і виправдав усіх вісьмох обвинувачених.

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Обвинувачення щодо коштів

EFCC стверджувала, що Malabu Oil разом із трьома особами, які залишалися на волі, отримала контроль над 401,54 млн доларів, перерахованими урядом Нігерії на рахунок компанії у First Bank of Nigeria. Інший епізод стосувався 400 млн доларів, які надійшли на рахунок Malabu Oil у Keystone Bank. Комісія вважала ці кошти доходами від незаконної діяльності, тоді як обвинувачені не визнали вини.

В окремому рішенні суддя Екво також виправдав Абубакара за п’ятьма пунктами обвинувачення у справі про ймовірний платіж на 300 млн найр. Це провадження EFCC відкрила 2017 року також проти колишнього генерального прокурора Мохаммеда Белло Адоке. У квітні 2024 року суд звільнив Адоке після підтримання його клопотання про відсутність справи для захисту, оскільки обвинувачення не надало достатніх доказів.

Нафтовий блок OPL 245 Malabu отримала 1998 року. Згодом його розслідували у зв’язку з угодою 2011 року між урядом Нігерії, Malabu, Shell та Eni, оціненою приблизно у 1,3 млрд доларів.

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