Суд у Німеччині припинив стеження за підозрюваним у справі Макканн — Der Spiegel

Вищий земельний суд у Шлезвігу, Німеччина, відхилив скаргу поліції на припинення постійного спостереження за Крістіаном Б., якого прокуратура Брауншвайга вважає підозрюваним у вбивстві у справі про зникнення 2007 року в Португалії Мадлен Макканн. Таким чином суд залишив чинним рішення суду першої інстанції в Кілі, повідомляє Der Spiegel.

Висновок експертів

Суд послався на новий висновок експертів. Згідно з ним, неодноразово засуджений за сексуальні злочини Крістіан Б. не належить до групи з особливо високим ризиком повторного правопорушення. Поліцейське спостереження застосовували в межах заходів із запобігання небезпеці та неодноразово продовжували за рішеннями судів. Після рішення, ухваленого в п’ятницю, цей захід припиняється.

Обмеження після звільнення

Прокуратура Брауншвайга досі не висунула Крістіану Б. обвинувачення у справі Мадлен Макканн. До вересня 2025 року він відбував семирічне ув’язнення за зґвалтування в Португалії. Після звільнення він мешкає в міському помешканні в Кілі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За оцінкою судового експерта, існує значний ризик нових злочинів, однак правових підстав для заходів, що передбачають позбавлення волі, наразі немає. У межах нагляду після звільнення Крістіан Б. зобов’язаний, зокрема, постійно носити електронний браслет для визначення місцеперебування.

Поліція Кіля заявила, що відповідні органи й надалі супроводжуватимуть його в межах наявних правових можливостей, використовуючи інструменти запобігання небезпеці та міжвідомчу співпрацю.

Читай нас у