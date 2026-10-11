Суд у Нью-Делі в Індії наказав звільнити трьох лідерів руху тарганів — France 24

Суд у Нью-Делі в Індії наказав звільнити трьох лідерів вірусного руху тарганів, серед яких його засновник Абхіджіт Діпке. Їх затримали днем раніше, напередодні великого протесту проти виборчого комісара Індії.

Рішення суду

Про звільнення Абхіджіта Діпке, Саурава Даса та Ашутoша Ранки повідомила їхня адвокатка Ратна Сінгх. У дописі в соціальних мережах вона зазначила, що рішення про звільнення ухвалив Виконавчий магістратський суд.

Як повідомляє France 24, трьох активістів затримали в суботу перед масштабною протестною акцією.

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Причина протестів

Протести відбуваються на тлі заяв про ймовірні порушення під час перегляду списків виборців. Акція, перед якою затримали лідерів руху, була спрямована проти виборчого комісара країни.

На архівному фото, зробленому 2 жовтня в Мумбаї, засновник Cockroach Janta Party Абхіджіт Діпке звертається до прихильників під час протесту щодо ймовірних порушень у виборчих списках.

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