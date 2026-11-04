Суд у Нью-Йорку тимчасово зупинив депортацію афганців — The Hindu

Федеральна суддя Валері Капроні в Нью-Йорку, США, тимчасово заблокувала плани адміністрації президента Дональда Трампа депортувати затриманих у країні громадян Афганістану до Афганістану або Пакистану. Як повідомляє The Hindu, рішення вона ухвалила 3 листопада 2026 року після попереджень правозахисників і десятків членів Конгресу США про ризики переслідування, тортур або смерті для депортованих.

Розпорядження судді діятиме до суботи, 7 листопада 2026 року. Воно зобов'язує посадовців дотримуватися заяви уряду, поданої до суду: Імміграційна та митна служба США не має чартерних або комерційних рейсів для депортації афганських громадян до Афганістану чи Пакистану щонайменше до кінця тижня.

Занепокоєння правозахисників і Конгресу

Листа державному секретарю Марко Рубіо та міністру внутрішньої безпеки Марквейну Малліну 2 листопада надіслали демократичний представник від Каліфорнії Скотт Пітерс і ще 65 членів Палати представників та Сенату. Законодавці заявили, що повернення вразливих людей може наражати їх на переслідування, тортури або смерть.

Правозахисні організації також попереджали про можливу помсту з боку «Талібану». За даними Human Rights First та AfghanEvac, після повідомлень від ICE до них звернулися понад 80 затриманих афганців. Серед них — жінки, поліцейський, представники релігійних меншин і люди, чиї родичі служили в американських військових. Більшість із них, за словами організацій, залишили Афганістан через переслідування та не мають юридичного представництва.

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Плани перельотів через Пакистан

Згідно із судовими документами, з якими ознайомилося Associated Press, США планували депортувати афганських іммігрантів рейсами з Луїзіани до Пакистану. У штаті розташовані центри утримання та обробки ICE.

Заступник речника Міністерства закордонних справ Афганістану Зія Ахмад Такал до підписання судового рішення висловив серйозне занепокоєння повідомленнями про наміри США переправити афганців до Пакистану. Він закликав американську владу ухвалювати рішення з урахуванням прав і законних вимог цих людей.

Директорка з питань політики у сфері прав біженців та іммігрантів Human Rights First Савітрі Арві заявила, що поверненим до Афганістану людям загрожують довільні затримання, страти, публічне бичування та насильство з мотивів помсти. За її словами, жінки та дівчата в Афганістані також стикаються із системним обмеженням доступу до освіти, працевлаштування та можливості публічно висловлюватися.

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