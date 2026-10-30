Суд у Норвегії тимчасово заборонив Meta змінювати умови Facebook та Instagram — RMF24

Суд у Норвегії тимчасово заборонив компанії Meta запроваджувати нові умови користування бізнес-акаунтами у Facebook та Instagram. Обмеження діятиме до остаточного вирішення питання про законність запропонованих змін, повідомляє RMF24.

Позов норвезьких видавців

Проти американської компанії спільно виступили суспільний мовник NRK, телеканал TV 2, агентство NTB, а також великі видавничі групи Schibsted, Amedia і Polaris. Про рішення суду повідомила норвезька газета VG.

Спір стосується нових правил, які Meta планувала ввести 20 листопада. На думку видавців, ці умови дали б корпорації змогу автоматично отримувати статті, фотографії та відеозаписи з їхніх вебсайтів. Правила мали поширюватися також на матеріали, доступні лише передплатникам.

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Ризик втрати контролю над контентом

Медіакомпанії заявляли, що не могли б відмовитися від нових умов без видалення акаунтів із платформ і втрати зв’язку зі своєю аудиторією. Вони також побоювалися, що Meta використає їхні матеріали для розвитку інструментів штучного інтелекту, які згодом конкуруватимуть із сервісами видавців.

Суд дійшов висновку, що одностороннє запровадження таких умов ставить редакції у вимушене становище та може призвести до втрати ними контролю над власним контентом. Meta також має сплатити 1,2 млн норвезьких крон судових витрат.

Директор NRK Олав А. Нюхус назвав рішення сигналом для технологічних компаній, які не повинні використовувати ринкову силу для привласнення чужого контенту через односторонню зміну правил платформ. Представники Meta повідомили NRK, що компанія не планує вносити зміни без широких консультацій із галуззю. Рішення суду має тимчасовий характер: у разі оскарження справу розглядатимуть у цивільному процесі.

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