Суд у Пакистані передав Ікрарула Хассана під варту NCCIA на чотири дні — Dawn

У Пакистані судовий магістрат східного району у вівторок, 13 жовтня, передав телеведучого Ікрарула Хассана під варту Національної агенції з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) на чотири дні.

Рішення суду

Як повідомляє Dawn, рішення ухвалив судовий магістрат східного району. У матеріалі не зазначено місця судового засідання та не наведено інших обставин розгляду. Публікацію датовано 13 жовтня 2026 року, і в ній вказано, що повідомлення буде доповнено.

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Версія агентства

За даними NCCIA, Хассана затримали через нібито поширення на його офіційних акаунтах у соцмережах контенту, який агентство вважає антидержавним, неправдивим і наклепницьким. Ця інформація є твердженням агентства: у матеріалі Dawn не наведено позиції Хассана або його представників щодо цих звинувачень. Відомостей про подальші процесуальні дії у тексті немає.

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