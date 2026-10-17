Суд у Пакистані визнав незаконним вилучення завдань MDCAT — The Express Tribune

Високий суд Лахора в Пакистані визнав незаконним і неконституційним рішення Пакистанської медичної та стоматологічної ради (PMDC) вилучати екзаменаційні завдання у кандидатів після вступного тесту до медичних і стоматологічних коледжів MDCAT. Суд зобов’язав раду без зволікань завантажити матеріали до свого офіційного застосунку, щоб усі учасники могли їх переглянути, повідомляє The Express Tribune.

Позови учасників тестування

Суддя Ахсан Раза Казмі задовольнив позови Анабії Тахір і Рехана Шахіда, які оскаржили нову практику PMDC. Їхній адвокат, баристер Імран Афрасіаб, заявив, що учасники мають право залишати собі екзаменаційні завдання після завершення іспиту. За його словами, така практика застосовується у школах, коледжах та університетах.

Афрасіаб стверджував, що цього року PMDC одноосібно запровадила правило, за яким кандидати мусили повернути аркуші із завданнями разом із бланками відповідей одразу після тестування. Представник федерального уряду Малік Захір Аршад частково підтримав позицію позивачів, тоді як адвокат ради наполягав на відхиленні позовів. Суд наказав негайно виконати рішення.

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Тимчасовий захист афганських студентів

Окремо Високий суд Лахора продовжив тимчасову заборону для медичних коледжів провінції Пенджаб відраховувати студентів з Афганістану. Суддя Халід Ішак розглянув позови понад 30 афганських студентів проти їхнього відрахування з медичних коледжів.

Представник PMDC попросив відкласти слухання, і суд задовольнив це клопотання, продовживши дію тимчасового захисту. Студенти заявили, що вступили до медичних коледжів за квотою для афганських біженців і були зараховані за результатами конкурсу. У повідомленні від 1 вересня PMDC доручила коледжам Пенджабу вимагати від афганських студентів-медиків і стоматологів оформити документи для повернення до Афганістану, а також призупинила майбутній вступ, переведення та академічну міграцію афганських громадян. 11 вересня суд уже забороняв коледжам відраховувати цих студентів.

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