Суд у Пакистані запросив аргументи адвоката прем’єра Шаріфа — Dawn

Суд у Лахорі, Пакистан, запросив аргументи адвоката прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа щодо клопотання представника засновника PTI Імрана Хана. Адвокат Хана просить дозволити йому зустрітися з клієнтом у в’язниці Адіала в Равалпінді у справі про наклеп на 10 млрд пакистанських рупій.

Клопотання про зустріч у в’язниці

Адвокат Імрана Хана Мухаммад Хусейн Чотія заявив суду, що потребує інструкцій від свого клієнта у справі та його підписів на документах. За його словами, адміністрація в’язниці не дозволяє таку зустріч. Захисник попросив суд зобов’язати начальника в’язниці надати йому доступ до Хана.

Додатковий окружний і сесійний суддя Ялмаз Гані відклав слухання до 31 жовтня та запросив аргументи представника прем’єр-міністра. Про це повідомляє Dawn.

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Позов на 10 млрд рупій

Шехбаз Шаріф подав позов у 2017 році. У ньому він стверджує, що Імран Хан висунув проти нього безпідставні звинувачення у зв’язку зі скандалом навколо Panama Papers. Прем’єр-міністр вимагає стягнути з відповідача 10 млрд рупій компенсації за поширення контенту, який він вважає наклепницьким.

Заяви на підтримку позивача вже записали, зокрема, федеральний міністр інформації Аттаулла Тарар і спікер Асамблеї Пенджабу Малік Ахмад Хан.

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