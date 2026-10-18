Суд у Пакистані запросив аргументи адвоката прем’єра Шаріфа — Dawn
Суд у Лахорі, Пакистан, запросив аргументи адвоката прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа щодо клопотання представника засновника PTI Імрана Хана. Адвокат Хана просить дозволити йому зустрітися з клієнтом у в’язниці Адіала в Равалпінді у справі про наклеп на 10 млрд пакистанських рупій.
Клопотання про зустріч у в’язниці
Адвокат Імрана Хана Мухаммад Хусейн Чотія заявив суду, що потребує інструкцій від свого клієнта у справі та його підписів на документах. За його словами, адміністрація в’язниці не дозволяє таку зустріч. Захисник попросив суд зобов’язати начальника в’язниці надати йому доступ до Хана.
Додатковий окружний і сесійний суддя Ялмаз Гані відклав слухання до 31 жовтня та запросив аргументи представника прем’єр-міністра. Про це повідомляє Dawn.
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Позов на 10 млрд рупій
Шехбаз Шаріф подав позов у 2017 році. У ньому він стверджує, що Імран Хан висунув проти нього безпідставні звинувачення у зв’язку зі скандалом навколо Panama Papers. Прем’єр-міністр вимагає стягнути з відповідача 10 млрд рупій компенсації за поширення контенту, який він вважає наклепницьким.
Заяви на підтримку позивача вже записали, зокрема, федеральний міністр інформації Аттаулла Тарар і спікер Асамблеї Пенджабу Малік Ахмад Хан.