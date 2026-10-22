Суд у Польщі скасував анулювання паспорта колишнього міністра Зіобри — RMF24

Воєводський адміністративний суд у Варшаві скасував рішення про анулювання паспорта колишнього міністра юстиції Польщі Збігнєва Зіобри. Суд дійшов висновку, що орган воєводи допустив істотне порушення процесуальних норм під час провадження, повідомляє RMF24.

Порушення під час вручення повідомлення

Як пояснила суддя Малгожата Ярецька, повідомлення про початок провадження надіслали за адресою реєстрації Зіобри, хоча посадовці знали, що він там не перебуває. Документ також не вручили жодному з представників колишнього міністра.

За оцінкою суду, через це було порушено право сторони брати активну участь у провадженні. Судове рішення стосується саме процедурних питань, а не підстав для анулювання паспорта по суті.

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Можлива касаційна скарга

Речниця мазовецького воєводи Луїза Юргель-Жила заявила, що суд не поставив під сумнів правові підстави для анулювання документа, передбачені законом про паспортні документи. Установа аналізує обґрунтування рішення та може до 14 листопада подати касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду.

Паспорт Збігнєва Зіобри анулювали в грудні минулого року на запит Національної прокуратури. Слідчі висувають колишньому міністру, зокрема, звинувачення у керівництві організованою злочинною групою, зловживанні службовим становищем і виданні незаконних вказівок щодо надання грантів із Фонду справедливості обраним організаціям. Загалом Зіобрі висунуто 26 обвинувачень.

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