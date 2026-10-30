Суд у Польщі умовно закрив провадження щодо охоронців Качинського — Interia

Суд у Ченстохові, Польща, умовно закрив провадження щодо двох охоронців Ярослава Качинського, встановивши для них дворічний випробувальний строк. Даріуш К. і Тадеуш М. також мають виплатити потерпілому Ришарду Рачеку по 3 тисячі злотих.

Рішення суду

Як повідомляє Interia, суд визнав, що охоронці безпідставно застосували силу до активіста Комітету захисту демократії. Речник Окружного суду в Ченстохові Домінік Богац сказав виданню, що провадження щодо двох обвинувачених умовно припинили на два роки.

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Інцидент 2022 року

Інцидент стався 15 жовтня 2022 року під час зустрічі Ярослава Качинського з жителями Ченстохови, яка відбувалася в актовій залі Університету Яна Длугоша. Охоронці не пропустили на захід 75-річного пенсіонера та активіста Комітету захисту демократії Ришарда Рачека.

За версією обвинувачення, чоловікові викрутили руки та силоміць вивели за двері. Після цього Рачек подав заяву до прокуратури.

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