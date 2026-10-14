Суд у Польщі взяв під варту підозрюваного у підготовці замаху на прем’єра Туска — RMF24

Районний суд Варшави-Мокотова в Польщі застосував двомісячний тимчасовий арешт до 66-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска. Суд задовольнив клопотання прокуратури, повідомляє RMF24.

У вівторок чоловікові висунули дев’ять підозр, зокрема у плануванні силового повалення державної влади. За даними видання, йому може загрожувати від двох до 15 років позбавлення волі.

Обшук і вилучені предмети

Підозрюваного, якого RMF24 називає Кшиштофом Н., затримали в неділю. Обшук у його помешканні проводили співробітники Служби охорони держави спільно з поліцією.

Під час обшуку правоохоронці вилучили кільканадцять саморобних вибухових пристроїв, які, за попередніми висновками, нагадували осколкові гранати. Речник Окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Антоні Скіба заявив, що в одній із петард знайшли металеві кульки, які підвищували потенційну небезпеку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також у квартирі виявили предмети, схожі на зброю. Попередньо їх кваліфікували як сигнальну або пневматичну зброю. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку та список людей, які контактували з 66-річним чоловіком.

Дані прокуратури

За інформацією прокуратури, підозрюваний публікував в інтернеті матеріали, що пропагували силове захоплення влади в Польщі, агресивну війну та заклики до злочинів на національному, етнічному, расовому й політичному ґрунті. Частину цих матеріалів видалили з мережі після його затримання.

За версією прокуратури, чоловік намагався створити радикальну групу з кількох підрозділів. Наразі правоохоронці не бачать ознак того, що його дії були натхненні іноземними спецслужбами, однак цей напрямок перевіряють. Під час допиту підозрюваний не визнав провини та відмовився давати пояснення.

Інформація про можливий замах на Дональда Туска та віцепрем’єра Владислава Косіняка-Камиша надійшла до поліції в неділю. Після цього в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки відбулася зустріч представників поліції, Служби охорони держави та агентства.

Читай нас у