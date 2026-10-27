Суд у Польщі заслухає президента Навроцького 18 січня 2027 року — Interia

Окружний суд у Варшаві, Польща, призначив на 18 січня 2027 року заслуховування президента Кароля Навроцького у цивільній справі про захист особистих немайнових прав проти компанії Ringier Axel Springer Polska, власника порталу Onet. Як повідомляє Interia, засідання мають провести у гібридному форматі.

Суддя Александра Ожеховська зобов’язала Навроцького особисто взяти участь у засіданні — у залі суду або дистанційно. У разі неявки без поважної причини суд може не брати до уваги доказ із його свідчень.

Позов через публікацію Onet

Справу розглядають через статтю «Кароль Навроцький і таємниці Grand Hotel», яку Onet опублікував 26 травня 2025 року, під час кампанії перед президентськими виборами. У матеріалі Onet ішлося про ймовірну причетність Навроцького до посередництва в наданні сексуальних послуг у Grand Hotel у Сопоті, де він близько 20 років тому працював охоронцем.

Після публікації Навроцький, який тоді був кандидатом у президенти, заявив про намір подати цивільний позов і приватне кримінальне обвинувачення щодо авторів матеріалу. Керівник юридичного відділу Ringier Axel Springer Polska Якуб Кудла повідомляв, що в позові, зокрема, йдеться про порушення честі та гідності Навроцького, а президент вимагає від компанії оприлюднити вибачення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Свідчення колишньої працівниці

Під час чергового засідання свідчення дала колишня колега Навроцького з охорони готелю, яка була однією з інформаторок авторів публікації Onet. За її словами, вона бачила, як Навроцький зайшов до готелю разом із чоловіком і жінкою, а пізніше нібито сказав їй, що на супроводі жінок до гостей можна заробляти.

Свідок зазначила, що висновок про те, що жінка могла бути секс-працівницею, вона зробила на підставі розмови з Навроцьким, а не її зовнішності. Це є її показаннями у суді, а не встановленим судом фактом.

Також суд зобов’язав головного редактора Onet Бартоша Венґлярчика та авторів статті передати до матеріалів справи можливі записи розмов із двома інформаторами — колишніми охоронцями готелю. Представник Навроцького Богуслав Космус заявив, що такі записи можуть бути важливими для оцінки того, як журналісти перевіряли отриману інформацію.

Читай нас у