Суд у Польщі збільшив строк ексвійськовому до 5,5 року — RMF24

Апеляційний суд у Любліні, Польща, збільшив із трьох з половиною до п’яти з половиною років ув’язнення покарання для колишнього військовослужбовця Павела К. Його засудили за заявлену готовність співпрацювати з російськими спецслужбами держави-агресора та незаконне володіння зброєю і боєприпасами, повідомляє RMF24.

Прокуратура оскаржила попередній вирок

Прокуратура просила призначити Павелу К. сім років і шість місяців ув’язнення. Суд першої інстанції раніше призначив йому сукупне покарання у три з половиною роки, однак апеляційний суд визнав трирічний строк за заявлену готовність до співпраці з російськими спецслужбами явно надто м’яким.

Суддя Артур Ахримович зазначив, що суд першої інстанції врахував істотні обставини справи, але недостатньо зважив на загальнопрофілактичну роль покарання. За його словами, пропозицію співпраці з іноземною розвідкою в обставинах цієї справи не можна оцінювати поблажливо.

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Збір даних про аеропорт Жешув-Ясьонка

За даними слідства, від грудня 2022 року до березня 2024 року чоловік через електронну пошту та інтернет-месенджери контактував із громадянами Російської Федерації, зокрема офіцерами російської армії, які були безпосередньо залучені до війни проти України. Він нібито повідомляв про готовність увійти до структур військової розвідки.

Слідчі вважали, що до його завдань входив збір і передавання інформації про охорону аеропорту Жешув-Ясьонка. За версією слідства, ці відомості могли бути використані російськими спецслужбами для планування можливого замаху на президента України Володимира Зеленського.

Павела К. затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі у квітні 2024 року в Люблінському воєводстві. У місці його перебування, зокрема, знайшли боєприпаси. У суді він не визнав обвинувачень, окрім того, що знайшов боєприпаси. Вирок є остаточним.

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