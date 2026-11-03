Суд у Польщі зменшив штраф Biedronka до майже 84 млн злотих — RMF24

У Польщі Суд захисту конкуренції та споживачів підтвердив, що торговельна мережа Biedronka вводила покупців в оману під час акцій «Спеціальна середа» та «Валентинова середа». Суд зменшив накладений на компанію штраф із майже 105 млн до майже 84 млн злотих. Рішення ще не набрало законної сили. Про це повідомляє RMF24.

Умови використання ваучерів

Польське Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) у грудні 2025 року оштрафувало Jeronimo Martins Polska майже на 105 млн злотих. За даними регулятора, справа стосувалася обіцянки повернути 100% вартості придбаних товарів у вигляді ваучерів.

Використати ваучери можна було лише за визначених умов, які покупцям не повідомляли під час здійснення покупки. Компанія оскаржила рішення UOKiK, а суд погодився з оцінкою регулятора, зокрема щодо умисного характеру порушень, водночас зменшивши суму санкції.

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Претензії до реклами

За даними UOKiK, під час підготовки реклами «Валентинової середи» Jeronimo Martins Polska свідомо не вказала, на які товари можна витратити ваучер і яку суму потрібно було витратити під час наступної покупки. Регулятор неодноразово наголошував, що вигоди промоакцій та їхні обмеження мають повідомлятися покупцям однаково чітко.

Biedronka може оскаржити рішення в Апеляційному суді Варшави. UOKiK також планує подати апеляцію в частині зменшення суми штрафу. У Biedronka заявили, що проаналізують письмове обґрунтування судового рішення після його отримання.

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