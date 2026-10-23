У Польщі Районний суд Варшави-Волі зобов’язав прокуратуру повторно розглянути справу щодо колишнього директора Caritas Polska, священника Марцина Іжицького. Про це повідомляє Interia. Суд вказав на недоліки в попередній оцінці доказів, постановив доповнити матеріали провадження та повторно їх проаналізувати. Рішення набрало законної сили.

Заява іншого священника

За даними видання, заява до прокуратури у справі Іжицького надійшла від Варшавсько-Празької курії після того, як до неї звернувся священник, знайомий із тодішнім директором Caritas Polska. Він стверджує, що в листопаді 2021 року Іжицький запросив його до Варшави. Священник зупинився в готелі Caritas, де також було службове помешкання директора.

Заявник розповів, що після вечері, під час якої вони вживали алкоголь, почав втрачати свідомість. За його словами, його одурманили, а згодом сексуально використали. Він також заявив, що наступного ранку Іжицький намагався зв’язатися з ним і перепросити; запис однієї з розмов передали як доказ у справі.

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Попереднє припинення провадження

Іжицький виклав у прокуратурі іншу версію подій. Спочатку він заявив, що не пам’ятає, що сталося, а під час другого допиту повідомив, що пригадав деталі. За його словами, знайомий нібито виходив до ванної кімнати з невстановленою пляшечкою. Також Іжицький припускав, що заявник міг бути незадоволений через обіцяну, але не отриману посаду його заступника.

Приблизно через півтора року прокуратура припинила провадження, заявивши, що не має однозначних даних для підтвердження вчинення забороненого діяння. Іжицькому не висували обвинувачень. Заявник оскаржив це рішення, після чого суд вказав на неналежну оцінку частини свідчень, недолучення документів із даними про стан здоров’я чоловіка та неврахування показань людей, які надавали йому психіатричну і психологічну допомогу.

Марцина Іжицького відкликали з посади директора Caritas Polska в червні 2024 року. Причини цього рішення тоді публічно не оголошували.

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