Суд у Румунії залишив під вартою екскандидата у президенти Келіна Джорджеску — Digi24

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Апеляційний суд Бухареста 23 жовтня ухвалив остаточне рішення про попереднє ув’язнення колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску. Його звинувачують у шахрайстві.

Таким чином судді скасували рішення окружного суду Бухареста, який спочатку погодився замінити попереднє ув’язнення Джорджеску терміном на 30 днів на домашній арешт.

Після засідання політика доставили назад до Центрального слідчого ізолятора румунської столиці.

Під час розгляду справи близько 500 прихильників Джорджеску заблокували рух на площі Незалежності перед Апеляційним судом Бухареста, очікуючи остаточного рішення щодо запобіжного заходу. Дорожня поліція запровадила обмеження руху, а столична жандармерія закликала до спокою.

Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена звинувачують у створенні організованої злочинної групи та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками. Слідчі встановили, що протягом вересня 2021 року Джорджеску, Русен та ще один громадянин Італії утворили організовану злочинну групу, яка діяла під керівництвом політика на території Румунії та Великої Британії «з метою отримання неправомірної матеріальної вигоди».

Джерело: Digi24

13 жовтня стало відомо, що екскандидата у президенти Румунії Джорджеску переведуть під домашній арешт.

Апеляційний суд Бухареста 29 вересня постановив взяти під варту колишнього кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску на 30 днів.

Бухарестський трибунал 22 вересня звільнив колишнього кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску з-під варти та застосував до нього судовий контроль у справі про ймовірне шахрайство.

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