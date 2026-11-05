Суд у США дозволив вручити Ахлам Тамімі судові документи через X — Jerusalem Post

Федеральний суд округу Колумбія у США дозволив вручити Ахлам Тамімі судові документи через соціальну мережу X у цивільній справі, ініційованій батьками 15-річної Малки Рот. Як повідомляє Jerusalem Post, рішення ухвалили через те, що точна адреса Тамімі в Йорданії невідома.

Як відбуватиметься вручення

Позивачі мають зв’язатися з йорданським медіа Etar, де Тамімі працює колумністкою, надіслати листа її адвокатові Мустафі Насраллі та опублікувати повістку онлайн. Суд дійшов висновку, що сукупність цих кроків може обґрунтовано забезпечити її повідомлення про справу.

Справу від імені спадкового майна Малки Рот веде National Jewish Advocacy Center. Її батьки Арнольд і Фрімет Рот заявили, що позов уперше створює для Тамімі юридичний тиск в американському суді. Вони також звернули увагу, що кримінальне переслідування у США, за їхніми словами, не просувається понад десять років.

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Справа про вибух у Єрусалимі

За даними видання, Тамімі засудили до 16 довічних ув’язнень за участь у вибуху смертника 9 серпня 2001 року в ресторані Sbarro в центрі Єрусалима. Тоді загинули 15 людей, зокрема семеро дітей і вагітна жінка. Тамімі, яка на той час була студенткою та журналісткою за сумісництвом, обрала місце нападу й супроводила виконавця до ресторану.

У 2011 році її звільнили в межах угоди про обмін полоненими, пов’язаної зі звільненням Гілада Шаліта, після чого вона переїхала до Йорданії. США розшукують Тамімі за обвинуваченнями у змові із застосуванням зброї масового ураження проти громадянина США за межами країни, що призвела до смерті, а також у сприянні нападу.

Представник National Jewish Advocacy Center Марк Голдфедер заявив, що в разі перемоги позивачів судове рішення може бути зареєстроване в інших юрисдикціях і стосуватися активів чи виплат, пов’язаних з американською фінансовою системою. Він також висловив сподівання, що справа посилить у США увагу до відмови Йорданії видати Тамімі.

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