Суд у США продовжив заборону на рекламу адміністрації Трампа за держкошти — The Hill

Федеральний суд у США продовжив до 8 листопада дію тимчасової заборони на рекламну кампанію адміністрації президента Дональда Трампа, профінансовану коштами, призначеними для Митно-прикордонної служби США. Суддя федерального окружного суду Дженніфер Рошон продовжила дію первинного розпорядження, яке вимагало припинити трансляцію роликів та скасувати невикористані рекламні розміщення.

Кампанія майже на 20 млн доларів

Як повідомляє The Hill, рекламна кампанія вартістю майже 20 млн доларів складалася щонайменше з п’яти роликів, що просували Трампа та його політику. Кілька груп оскаржують її в суді як імовірно незаконне використання коштів платників податків. Критики також називали рекламу політичною пропагандою.

В одному з 30-секундних роликів звучить голос президента, який засуджує комунізм, соціалізм і марксизм, під композицію Love Me виконавця JMSN. Музикант заявив, що Білий дім не отримував його дозволу на використання музики. Ролики містили позначку про те, що вони оплачені урядом США.

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Позиції Білого дому та Мін’юсту

Білий дім послався на допис Трампа в Truth Social, у якому президент назвав таку рекламу доволі звичною справою. Він також заявив, що вирішив оплачувати патріотичну рекламу та інші ролики самостійно і коштами, зібраними для MAGA Inc. Адміністрація стверджувала, що ці ролики не відрізняються від соціальної реклами, якою попередні адміністрації висвітлювали політику президента та його бачення країни.

Міністерство юстиції США раніше наполягало, що позов утратив предмет розгляду, оскільки трансляція реклами мала завершитися в неділю ввечері. Суддя відхилила цей аргумент. Позивачі заявляли, що ролики залишалися в ефірі ще кілька годин після первинного судового розпорядження. Юристи Мін’юсту перепросили, пояснивши затримку тим, що деякі федеральні службовці побачили рішення лише в понеділок вранці.

Окремий позов щодо цієї рекламної кампанії також подав Національний комітет Демократичної партії США. Слухання у цій справі було призначене на четвер вранці у федеральному суді столиці США.

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