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Федеральна суддя США Леоні Брінкема заборонила адміністрації президента Дональда Трампа продовжувати будівництво тріумфальної арки заввишки 76 метрів поблизу Арлінгтонського національного цвинтаря. Судова заборона діятиме невизначений термін – до розгляду позову, поданого округом Арлінгтон.

Відповідне рішення суддя оголосила під час засідання в Александрії, штат Вірджинія. Вона постановила зупинити роботи над проєктом, поки суд розглядатиме юридичні претензії округу Арлінгтон.

Місцева рада стверджує, що реалізація ініціативи Дональда Трампа може посилити транспортні затори та створити загрозу громадській безпеці. Округ розташований на протилежному березі річки Потомак від Вашингтона.

Леоні Брінкема, яку призначив на посаду президент Білл Клінтон, звернула увагу на численні недоліки у федеральному аналізі економічних та екологічних наслідків будівництва.

Зокрема, суддя наголосила, що уряд недостатньо пояснив, як спорудження арки вплине на розташований неподалік Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні.

«Цього просто не було зроблено в цій справі, оскільки робота велася надто поспішно», – зазначила Брінкема.

У Білому домі відреагували на судове рішення та заявили, що продовжать домагатися реалізації проєкту.

«Не слід зловживати судовою системою для політизації споруди, призначеної для об’єднання нашої нації. Ми й надалі будемо відстоювати цей прекрасний і доречний пам’ятник і впевнені, що в ході цього судового розгляду наша правота буде повністю підтверджена», – заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Таким чином, це вже друга федеральна суддя, яка заблокувала плани адміністрації Трампа щодо зведення тріумфальної арки у Вашингтоні.

Про це пише Associated Press.

Раніше Національна комісія з планування столиці США (NCPC) схвалила плани зведення тріумфальної арки між меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем. Рішення підтримали вісьмома голосами проти чотирьох після майже дев’ятигодинного засідання.

У Вашингтоні протягом наступних двох тижнів планують розпочати земляні роботи для спорудження Великої тріумфальної арки та військового оглядового майданчика. Об’єкт мають звести на Меморіальному колі на острові Колумбія — між меморіалом Лінкольна та Арлінгтонським національним кладовищем.

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