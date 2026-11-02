Суд у США відхилив обвинувачення проти двох ексспівробітників ФБР — The Hill

Федеральний суддя у Вашингтоні, США, відхилив обвинувачення проти двох колишніх співробітників Федерального бюро розслідувань — Ніккі Флоріс і Бредлі Бенавідеса. Їх обвинувачували у нібито неправдивих заявах під час інтерв’ю з юридичним комітетом Палати представників США у 2023 році щодо їхньої обізнаності та участі в розслідуванні ФБР, пов’язаному з ноутбуком Гантера Байдена.

Як повідомляє The Hill, магістратський суддя Зія Фарукі не встановив достатніх підстав для підтримання цих обвинувачень. Слухання тривало близько години.

Позиція судді

Під час засідання Фарукі заявив, що розслідування проводили поспіхом. Він також сказав, що його не можна описати інакше, ніж як використання Міністерства юстиції США як інструменту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Флоріс і Бенавідес працювали у Робочій групі ФБР із протидії іноземному впливу. Прокурори стверджували, що вони знали про розслідування ФБР щодо Байдена та брали в ньому активну участь. На підтвердження цієї версії обвинувачення посилалося на документи й свідчення, які, за його даними, вказували на регулярне обговорення справи в межах групи та з іншими працівниками бюро.

Справа ноутбука

Суперечка навколо ноутбука Гантера Байдена загострилася за кілька тижнів до президентських виборів у США 2020 року. Тоді New York Post опублікувала матеріали, засновані на його вмісті. Власник ремонтної майстерні в Делавері заявляв, що Байден залишив там ноутбук і не забрав його.

За даними видання, ФБР вилучило ноутбук у 2019 році, а копію жорсткого диска передали особистому адвокатові Дональда Трампа Рудольфу Джуліані, який згодом передав її New York Post. Федеральні прокурори все ще можуть звернутися до великого журі присяжних, щоб домогтися висунення обвинувачень.

Читай нас у