Суд у США відхилив позов Мінюсту щодо виборів до Сенату на Алясці — The Hill

Федеральна суддя Шерон Глісон на Алясці відхилила позов адміністрації президента Дональда Трампа, яка просила заблокувати сертифікацію результату виборів до Сенату США, якщо на нього могла вплинути плутанина виборців. Позов був пов’язаний з участю в перегонах Деніела Дж. Саллівана, ім’я якого подібне до імені чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана, повідомляє The Hill.

Суд не побачив способу виконати вимоги

Міністерство юстиції США просило суд відокремити бюлетені, подані за Деніела Дж. Саллівана, та не сертифікувати результати, на які могло вплинути можливе введення виборців в оману. Адміністрація стверджувала, що присутність у бюлетені двох кандидатів зі схожими іменами може спричинити плутанину та допомогти демократам здобути місце в Сенаті.

Глісон зазначила, що уряд не запропонував робочого плану для відокремлення таких бюлетенів і проведення невизначеного розслідування без порушення таємниці голосування. Суддя також вказала, що бюлетені вже підготовлені, а день голосування має відбутися у вівторок.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кандидатуру схвалив суд штату

У бюлетені, крім двох Салліванів, зазначена кандидатка від Демократичної партії Мері Пелтола. Верховний суд Аляски раніше дозволив Деніелу Дж. Саллівану брати участь у виборах, однак Міністерство юстиції подало федеральний позов минулого місяця.

Адміністрація Трампа також заявляла, що демократи ввели суд в оману після публікації The New York Times про те, що пов’язані з Пелтолою політичні діячі залучили другого Саллівана до участі у виборах. The Hill повідомило, що розслідування вже розпочали, а Пелтола заперечила, що особисто знала про цей план. Суддя не розглядала ці твердження у своєму 20-сторінковому рішенні. Адміністрація може оскаржити ухвалу в Апеляційному суді США дев’ятого округу.

Читай нас у