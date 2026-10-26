Суд у США визнав незаконним звільнення прокурорки Морін Комі — CNBC

Федеральний суд у Мангеттені визнав незаконним звільнення Міністерством юстиції США федеральної прокурорки Морін Комі та постановив поновити її на посаді заднім числом. Комі має повернутися до роботи помічницею прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка.

Рішення суду

Як повідомляє CNBC, рішення ухвалив суддя Окружного суду США в Мангеттені Джессі Фурман. Він зазначив, що усунення Комі з посади не було дозволене жодним законом і суперечило Закону про реформу державної служби США.

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Суддя вказав, що генеральний прокурор США або посадовці, яким він делегував такі повноваження, можуть звільняти помічника федерального прокурора лише в установленому законом порядку та з визначених підстав. За висновком Фурмана, звільнення Комі порушило ці вимоги.

Робота у справах Епштейна

Морін Комі, донька колишнього директора ФБР Джеймса Комі, звільнили у липні 2025 року. Вона брала участь у кримінальних переслідуваннях Джеффрі Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл.

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