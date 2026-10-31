Суд у США визнав незаконним звільнення прокурорки Морін Комі — The Guardian

Федеральний суддя Джессі Фурман у США визнав незаконним звільнення помічниці федерального прокурора Морін Комі з Міністерства юстиції без зазначення причин. Комі працювала в Південному окрузі Нью-Йорка та брала участь у справах, у яких були винесені обвинувальні вироки Гіслейн Максвелл і Шону Комбсу, повідомляє The Guardian.

Аргументи Мін’юсту відхилили

Міністерство юстиції стверджувало, що стаття II Конституції США, яка визначає президентські повноваження, дозволяє Дональду Трампу та генеральному прокурору звільняти штатних прокурорів, які не є політичними призначенцями.

Однак Фурман відхилив цю позицію. Він постановив, що жоден закон не дозволяв такого звільнення, а рішення суперечило Закону про реформу державної служби. Суддя також заявив, що аргументи відомства суперечать майже двом століттям прецедентів Верховного суду США. На його думку, прийняття позиції відповідачів порушило б баланс, закладений конституційною системою країни.

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Позов і можливе оскарження

Морін Комі подала позов після звільнення у вересні 2025 року. За її словами, 16 липня вона отримала лист про негайне припинення роботи, не отримавши попереднього повідомлення або пояснення причин. Згідно із судовими документами, тодішній прокурор США на Мангеттені Джей Клейтон повідомив їй лише, що рішення надійшло з Вашингтона і він не може надати інших пояснень.

Міністерство юстиції заявляло, що звільнення ініціювала колишня генеральна прокурорка США Пем Бонді, а її наступник Тодд Бланш згодом його підтвердив. Адвокати Комі та критики президента стверджували, що її могли звільнити через споріднення з батьком — колишнім директором ФБР Джеймсом Комі, якого джерело називає давнім опонентом Трампа.

Юристи, опитані виданням, вважають рішення Фурмана потенційно переконливим для інших судів у подібних справах, хоча воно не є обов’язковим прецедентом. Водночас вони очікують, що Міністерство юстиції оскаржить рішення в Апеляційному суді другого округу США.

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