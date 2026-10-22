Суд у США заблокував більшість виборчих операцій DHS у дев’яти штатах — The Hill

Федеральна суддя в Каліфорнії заборонила Міністерству внутрішньої безпеки США (DHS) проводити більшість польових операцій та інтерв’ю, пов’язаних із виборами, у дев’яти штатах. Обмеження стосується дій щодо людей, яких відомство або його очільник Марквейн Маллін знають, підозрюють або мають достатні підстави підозрювати в наявності громадянства США, повідомляє The Hill.

Дія заборони

Рішення ухвалила окружна суддя США Араселі Мартінес-Ольгін. Воно поширюється на Каліфорнію, Коннектикут, Джорджію, Міссурі, Неваду, Нью-Йорк, Пенсильванію, штат Вашингтон і Вісконсин.

Суддя зазначила, що позивачі не стверджували, ніби федеральним посадовцям узагалі заборонено розслідувати незаконне голосування на федеральних виборах. Водночас позивачі вимагали припинити перевірки громадян США, які мають законне право голосу, оскільки такі дії, на їхню думку, залякують членів CNA/NNU та загрожують їхній участі в закликах до голосування або допомозі іншим виборцям.

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Ризик помилок у списках

У рішенні на 19 сторінках Мартінес-Ольгін зазначила, що операції спиралися на великий і ненадійний список цільових осіб, складений із різних джерел. За її словами, у США немає єдиної федеральної бази даних про громадянський статус мешканців, тому навіть за найкращих умов перевірки мають високий ризик помилок.

Суддя також вказала, що часові обмеження, запроваджені під час операції, посилювали цей ризик: агентам DHS наказували витрачати не більш як 12 хвилин, щоб вилучити людину зі списку за допомогою комерційних баз даних.

Заборона діятиме до 20:00 дня проміжних виборів 3 листопада або до закриття виборчих дільниць. DHS не надало The Hill оперативного коментаря. Раніше Маллін заявляв, що Імміграційна та митна служба США (ICE) буде залучена на виборчих дільницях лише у разі виникнення загрози.

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