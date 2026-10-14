Суд у США зобов'язав Білий дім відновити акредитацію журналістів CNN, MS NOW та Politico

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Федеральний суд США ухвалив рішення на користь медіакомпаній CNN, MS NOW та Politico, визнавши спробу президента Дональда Трампа позбавити їхніх кореспондентів допуску до Білого дому порушенням закону.

Суддя Тімоті Келлі продовжив дію екстреної постанови від 24 вересня, згідно з якою адміністрація президента зобов'язана поновити акредитацію журналістів зазначених видань. У своєму рішенні суддя підкреслив, що публічні висловлювання Трампа свідчать про позбавлення допуску через невдоволення тональністю висвітлення роботи адміністрації, а не з міркувань національної безпеки, як намагалися переконати суд урядові юристи.

Конфлікт загострився 18 вересня 2026 року, коли Трамп заборонив журналістам трьох видань доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні неправдивої інформації. У відповідь медіа подали спільний федеральний позов проти президента та його радників через анулювання акредитацій без дотримання належної юридичної процедури.

Про це пише Reuters.

У США журналістам CNN, Politico та MS NOW відмовили у доступі до Білого дому через кілька годин після того, як федеральний суддя тимчасово відновив їм доступ. Деяким працівникам медіа вилучили акредитації, тоді як іншим представникам тих самих редакцій дозволили увійти.

Міністерство юстиції США розпочало перевірку щодо ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News через можливе порушення федерального антимонопольного законодавства після того, як телеканали спільно призупинили висвітлення Білого дому.

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