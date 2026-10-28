Суд у США зупинив правило про 10 днів на оскарження статусу біженця — The Hill

Федеральна суддя Джулія Кобік у Бостоні тимчасово зупинила дію правила адміністрації президента США Дональда Трампа, яке давало біженцям лише 10 днів для оскарження рішення про припинення їхнього правового статусу. Розпорядження діятиме до 6 листопада, щоб інший суддя міг розглянути питання про довше блокування політики, повідомляє The Hill.

Скорочення строку оскарження

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) запровадила нове правило 14 жовтня. Воно скорочувало період для відповіді на повідомлення про позбавлення правового статусу з 30 до 10 днів. За оцінкою Міністерства внутрішньої безпеки США, зміна могла зачепити до 186 тисяч біженців.

Представник USCIS Зак Калер заявив, що позов є безпідставною спробою перешкодити зусиллям адміністрації щодо виконання імміграційних законів. Він також стверджував, що відомство виявило послаблення процедур перевірки претендентів за адміністрації Джо Байдена, а Міністерство внутрішньої безпеки посилює контроль, аби статус біженця отримували лише особи, які мають на нього право за законом.

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Позов біженців і правозахисних груп

Групи захисту прав біженців та четверо біженців з Афганістану, Колумбії, Ефіопії та Іраку подали позов у Массачусетсі. Вони звинуватили адміністрацію в незаконному обмеженні можливостей біженців отримати грін-карти та одночасному спрощенні процедури позбавлення їхнього статусу.

Позивачі оскаржують три політики, зокрема ширшу перевірку біженців, яких допустили до США за президентства Байдена. У листопаді імміграційним службовцям наказали повторно перевірити цих людей, а розгляд заяв на грін-карти призупинили на невизначений строк. На думку позивачів, це залишило біженців у правовій невизначеності: вони не можуть отримати постійне проживання та ризикують втратити статус без належної можливості заперечити рішення.

Ухвала судді Кобік не стосується суті ширшого позову та не блокує перевірку біженців або призупинення розгляду заяв на грін-карти. Надалі призначений у справі суддя визначить, чи продовжувати дію паузи щодо правила про 10-денний строк.

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