Суд у Варшаві постановив виключити дві партії ексміністра Зьобри — Interia

Варшавський окружний суд постановив виключити з реєстру політичних партій «Солідарну Польщу» та її наступницю — «Суверенну Польщу». Рішення, ухвалене 9 жовтня, ще не набуло чинності, повідомляє Interia з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Політичні зміни не внесли до реєстру

«Солідарну Польщу» створили майже 15 років тому. У 2023 році на партійній конвенції у варшавському Expo XXI оголосили про ребрендинг політичної сили на «Суверенну Польщу».

У 2024 році під час конгресу в Пшисусі партії «Право і справедливість» та «Суверенна Польща» заявили про об’єднання і підписали спільну ідеологічну декларацію. Водночас, за даними Rzeczpospolita, ці політичні кроки не супроводжувалися відповідними змінами у судовому реєстрі.

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Фінансові звіти партій

Після оголошення про об’єднання обидві партії подавали фінансові звіти, які регулярно відхиляла Державна виборча комісія Польщі. Цього року звітів не подали; Rzeczpospolita стверджує, що це було зроблено навмисно.

Постанову суду ще можна оскаржити. Як зазначає видання, Збіґнєв Зьобро, який теоретично міг подати апеляцію, імовірно, цього не зробив.

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