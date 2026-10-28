Суд у Варшаві скасував рішення про примусовий привід Зіобро — RMF24

Апеляційний суд у Варшаві скасував рішення, яке дозволяло примусово доставити на допит до слідчої комісії колишнього міністра юстиції Польщі Збігнєва Зіобро. Рішення про скасування ухвалили тиждень тому, воно вже не підлягає оскарженню.

Підстави для скасування

Як повідомляє RMF24, суд дійшов висновку, що не всі неявки Зіобро на призначені дати допитів були без поважних причин. Загалом було призначено вісім термінів.

Суд апеляційної інстанції після року визнав оскаржене захисником Зіобро рішення передчасним і необґрунтованим. Йшлося про рішення, що уможливлювало примусовий привід колишнього міністра на допит.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можлива компенсація

Скасування рішення відкриває Зіобро можливість звернутися по відшкодування та компенсацію за необґрунтоване обмеження свободи. Він також може вимагати компенсації за порушення особистих немайнових прав, оскільки його затримання та примусовий привід широко обговорювали й висвітлювали медіа.

RMF24 додає, що нещодавно інший суд скасував рішення мазовецького воєводи про анулювання паспорта Зіобро через процедурні помилки.

Читай нас у