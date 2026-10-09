Суд у Відні взяв під варту ще двох українців у справі про шпигунство – Der Standard

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В Австрії окрім українських журналістів затримали ще двох громадян України за підозрою у шпигунстві, вони є ймовірно є співробітниками військової розвідки.

Земельний суд Відня ухвалив рішення взяти підозрюваних під варту до 21 жовтня через ризики втечі, знищення доказів та повторного вчинення правопорушень. Затримані повністю заперечують висунуті проти них звинувачення, а справу розслідує Управління державної безпеки та розвідки Австрії за статтею про діяльність на користь іноземної розвідки на шкоду країні.

Джерело: Der Standard.

Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що після силового затримання у Відні йому та оператору Ярославу Бондаренку австрійські правоохоронці інкримінували одразу три статті. Зокрема, йдеться про шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації, а також завдання шкоди Республіці Австрія.

Нагадаємо, керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили після 12 годин утримання.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в Австрії журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

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