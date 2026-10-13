Федеральний високий суд в Абуджі, Нігерія, призначив на 20 листопада винесення рішення щодо клопотання Атіку Абубакара та Африканського демократичного конгресу (ADC) про внесення змін до позову проти президента Боли Тінубу та партії Всепрогресивний конгрес (APC). Позивачі домагаються недопуску Тінубу й APC до президентських виборів 2027 року. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Абубакар, кандидат у президенти від ADC, подав позов у серпні. Відповідачами у справі також є Незалежна національна виборча комісія Нігерії (INEC). Позивачі просять зобов’язати INEC виключити Тінубу та APC зі списків кандидатів і партій на президентських виборах, запланованих на 16 січня 2027 року.

Яких змін домагаються позивачі

Абубакар і ADC просять виправити помилки у процесуальних документах, подати чіткіші копії додатків і докладніше викласти свої твердження про нібито підроблений сертифікат про завершення служби в Національному молодіжному корпусі (NYSC). За версією позивачів, APC подала цей документ до INEC на підтримку висунення Тінубу.

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Зокрема, вони заявили, що помилково назвали форму INEC EC9A формою CF001. За їхніми словами, EC9A є чинною формою декларації персональних даних кандидата, яка замінила попереднє позначення CF001. Позивачі також хочуть додати письмові свідчення Абубакара та якісніші копії документів. Вони наполягають, що зміни не порушують нових питань і не містять додаткових вимог.

Заперечення відповідачів

Адвокати Тінубу, APC та INEC закликали суд відхилити клопотання. Представник президента Воле Оланіпекун заявив, що запропоновані зміни фактично означатимуть подання нового позову, а не коригування чинного. Він також стверджував, що строки для подання такого позову, передбачені конституцією Нігерії, минули.

Представники APC та INEC підтримали ці заперечення. INEC заявила, що зміни можуть запровадити нову підставу позову або усунути юрисдикційний недолік після завершення 14-денного строку для подання передвиборчого позову. Тінубу та APC у запереченнях проти основного позову відкинули твердження про подання підробленого сертифіката, додавши, що NYSC не заперечував видачу документа президентові.

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