Суд в Абуджі відхилив позов Ель-Руфаї з вимогою 120 млн найр — Premium Times Nigeria

Високий суд Федеральної столичної території Нігерії в районі Майтама в Абуджі відхилив позов колишнього губернатора штату Кадуна Насіра Ель-Руфаї про захист основоположних прав. У позові він вимагав 120 млн найр компенсації після спроби затримати його в аеропорту Абуджі в лютому.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, відповідачами були Служба державної безпеки Нігерії, Комісія з економічних і фінансових злочинів, Незалежна комісія з боротьби з корупцією та пов’язаними правопорушеннями, а також генеральний прокурор федерації.

Рішення суду

Суддя Сильванус Оріджі визнав позов безпідставним і зобов’язав Ель-Руфаї сплатити по 200 тис. найр судових витрат кожному з чотирьох відповідачів. Загальна сума витрат становить 800 тис. найр.

Суд постановив, що працівники Служби державної безпеки діяли в межах повноважень, коли намагалися затримати Ель-Руфаї в міжнародному аеропорту Ннамді Азіківе. Суддя зазначив, що служба може вносити осіб, які становлять для неї інтерес, до списку спостереження та за потреби затримувати їх.

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Оріджі також визнав законним вилучення паспорта колишнього губернатора в аеропорту. Аргумент Ель-Руфаї про незаконність спроби затримання через відсутність ордера суд відхилив.

Обставини справи

За даними видання, Служба державної безпеки намагалася затримати Ель-Руфаї 12 лютого після його прибуття з Каїра. Затримання тоді не відбулося, однак силовики вилучили його паспорт.

Ель-Руфаї також стверджував, що листи-запрошення від Комісії з економічних і фінансових злочинів та Незалежної комісії з боротьби з корупцією порушували його права. Суддя з цим не погодився, вказавши, що такі запрошення належали до повноважень відомств у межах розслідувань і що суд не може перешкоджати їм виконувати встановлені законом функції.

8 жовтня інший суд в Абуджі також відхилив позов Ель-Руфаї, у якому він просив заборонити відповідачам заморожувати його банківські рахунки або вилучати майно.

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